Москва, 9 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал публикации о якобы поставках ракет малого радиуса действия в РФ из Ирана.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы видели это сообщение. Не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения. Он добавил, что сотрудничество и диалог между странами развивается во всех возможных областях, включая самые чувствительные. Песков добавил, что сотрудничество будет развиваться в интересах народов обеих стран.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия президент Ирана назвал развитие отношений с Россией как стратегическим партнёром одним из приоритетов внешней политики страны и отметил необходимость ускорить реализацию соглашений, заключённых между двумя странами.

Ранее министр обороны и поддержки вооружённых сил исламской республики Мохаммад Аштиани отметил, что отношения между Россией и Ираном не только углубляются и расширяются, но и выходят на новый уровень.