Москва, 11 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Заявления о якобы поставках оружия России другими государствами не имеют под собой никаких оснований, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Булкин/ТАСС

«Мы слышим очень много суждений о каких-то поставках каких-то вооружений Российской Федерации. Они все не имеют под собой никаких оснований», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, у России развиваются свои отношения с целым рядом государств, Москва сотрудничает в самых разных областях, будет продолжать это сотрудничество.

«Что касается работы российских вооруженных сил, у них есть полный арсенал всех необходимых средств для продолжения специальной военной операции», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в конфликте на Украине.

Ранее Песков в ходе брифинга с журналистами отмечал, что публикации о якобы поставках ракет малого радиуса действия из Ирана в Россию являются не соответствующими действительности. Представитель Кремля добавил, что Иран является важным партнёром для России, с которым развиваются торгово-экономические отношения. Он заявил, что сотрудничество будет развиваться в интересах народов обеих стран.

В свою очередь старший командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Фазлолла Нозари заявил, что сообщения о возможной передаче Ираном ракет в Россию не соответствуют действительности и являются психологической войной.