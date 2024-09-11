Москва, 11 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис неоднократно нарушала установленные правила дебатов во время встречи с республиканцем Дональдом Трампом, заявила «Известиям» старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

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«Она достаточно плохо собой владеет, нарушала правила дебатов, в определённый момент её были вынуждены несколько раз успокоить модераторы. Даже Трамп просил её быть потише. Она старается говорить низким голосом, но, волнуясь, она начинает говорить быстро, более высоким голосом и заикается», — сказала политолог.

По мнению Богусловской, от Харрис ожидалось большего. Имиджмейкеры, отметила эксперт, создали для Харрис очень странный образ простой американки, вышедшей из нижних слоёв среднего класса, чтобы привлечь женщин и афроамериканский электорат.

«При этом он создаёт ощущение фальши и мешает воспринимать Харрис как серьёзного государственного лидера с обширным опытом», — добавила она.

Трамп на дебатах держался в своём репертуаре, повторил всем хорошо известные тезисы, например про урегулирование конфликта на Украине, отметила Богусловская. Она считает, что Харрис стала более сильным конкурентом для Трампа, нежели действующий президент США Джо Байден на июньских дебатах.

Как передавало ИА Регнум, теледебаты между Трампом и Харрис прошли 10 сентября. В ходе них кандидат от Демократической партии Харрис заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с российским президентом. Также она сказала, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над бывшим президентом США, а американское военное командование его презирает.

Трамп же заявил, что в случае победы на выборах завершит украинский конфликт и проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Выборы главы государства состоятся в США 5 ноября. Изначально от демократов на них планировали выдвинуть Джо Байдена, но после провального выступления на июньских дебатах с Трампом действующий президент страны принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, её официально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демпартии в Чикаго.