Вашингтон, 11 сентября, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в ходе дебатов заявила его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

AP/TASS Камала Харрис

«Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто откажется от неё», — сказала Харрис.

По её мнению, экс-президент намерен оставить Украину без помощи, чтобы получить «дружбу и благосклонность» российского лидера. Харрис также опровергла слова кандидата от республиканцев о том, что встречалась с Путиным за три дня до начала спецоперации РФ на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября на теледебатах в Филадельфии Трамп заявил, что в случае победы в гонке закончит украинский конфликт, а также проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Экс-президент неоднократно высказывался о намерении способствовать прекращению конфликта на Украине. Так, 24 июля в ходе выступления перед сторонниками Трамп пообещал, что в случае победы на выборах президента США добьётся мира ещё до инаугурации.

Ранее Трамп заявлял, что ему понадобилось бы не более суток для завершения конфликта, если бы он был главой Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у кандидата в президенты США вряд ли есть «волшебная палочка» для столь быстрого решения украинского конфликта. При этом он предположил, что если следующий избранный лидер США во время инаугурации заявит, что Вашингтон выступает за мир и прекращает поддержку киевского режима, останавливает все программы военной помощи и призывает стороны сесть за стол переговоров, то к утру в Киеве что-то «изменится в мозгах».