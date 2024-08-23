Чикаго, США, 23 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Действующая вице-президент США Камала Харрис 22 августа официально приняла выдвижение от Демократической партии на пост президента. Днём ранее губернатор штата Миннесота Тим Уолц согласился стать кандидатом в вице-президенты.

AP/TASS Камала Харрис

Харрис выступила на спортивной арене United Center в Чикаго в финале съезда.

«От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка, на котором говорит ваша бабушка; от имени моей матери и всех, кто когда-либо отправлялся в своё собственное невероятное путешествие <…> Я принимаю номинацию на пост президента Соединенных Штатов Америки», — процитировало её CNN.

Она напрямую обратилась к оппонентам из Республиканской партии, заявив, что будет президентом для всех американцев и не станет ставить партию и себя выше страны. Харрис пообещала объединить граждан вокруг высоких стремлений.

Своего соперника от республиканцев и бывшего президента США Дональда Трампа она охарактеризовала как несерьёзного человека и подчеркнула, что его возвращение в Белый дом может привести к нехорошим для страны последствиям.

Харрис заявила, что сосредоточится на помощи среднему классу с помощью снижения налогов для них. Трамп же предлагал наоборот ввести новые пошлины, которые могли увеличить расходы среднего класса.

Также кандидат в президенты пообещала продолжить поддержку Украины и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Трамп раскритиковал программную речь Харрис за отсутствие в ней, по его мнению, актуальных тем. Под руководством Демократической партии в США 60 млн человек проживают в нищете, однако вице-президент ничего не сказала о них в своей речи, подчеркнул он.

50-й Национальный съезд Демократической партии проходил 19–22 августа на спортивной арене «Юнайтед-Центр» в Чикаго, штат Иллинойс. По итогам формального голосования делегаты утвердили Харрис кандидатом в президенты от демократов.

18 августа издание The Washington Post опубликовало результаты соцопроса, проведённого совместно с телеканалом ABC и компанией Ipsos, которые показали, что Харрис опережает Трампа в уровне поддержки среди зарегистрированных избирателей (49% против 45%). Опрос проводился в период с 9 по 13 августа. Всего было опрошено 1975 респондентов. Статистическая погрешность составила 2,5 процентного пункта.

Выборы главы государства в США состоятся 5 ноября 2024 года.