Москва, 11 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Слова бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд доказывают, что за отказом Киева от стамбульских соглашений стоят США. Об этом на брифинге 11 сентября заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

CNP / AdMedia / Global Look Press

Ранее Нуланд косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном.

Комментируя слова Нуланд, Захарова отметила, что западные страны никогда не были заинтересованы в политико-дипломатическом разрешении конфликта на Украине.

«Это откровение, которое сейчас прозвучало из уст американского официального лица», — добавила она.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что нет сомнений в том, что США использовали экс-премьер-министра Бориса Джонсона в качестве инициатора срыва переговоров в Стамбуле.

«Здесь налицо действительно преступный сговор Штатов и Британии», — отметила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, по словам Нуланд, США не сильно были осведомлены о деталях и условиях стамбульских соглашений. Украина, в свою очередь, попросила у Вашингтона совета по поводу перспектив заключения данного соглашения. Американской стороне стало очевидно, что условия России были якобы невыгодны для Украины, рассказала Нуланд.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.