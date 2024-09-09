Вашингтон, 9 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) косвенно признала, что Киев отказался заключать стамбульские соглашения с Москвой после консультаций с Вашингтоном и Лондоном.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По её словам, США не сильно были осведомлены о деталях и условиях стамбульские соглашений. Украина, в свою очередь, попросила у Вашингтона совета по поводу перспектив заключения данного соглашения.

Американской стороне стало очевидно, что условия России были якобы невыгодны для Украины, подчеркнула она.

«Люди внутри Украины и за её пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», — отметила Нуланд.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.