Киев, 11 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли с визитом в Киев, сообщило 11 сентября агентство «РБК-Украина».

AP/TASS

«Это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы», — говорится в сообщении.

На опубликованном агентством фото в числе сопровождающих Блинкена и Лэмми виден бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил в интервью Axios, что Блинкен в ходе визита в Киев передаст Украине разрешение на применение для ударов по России американских дальнобойных ракет ATACMS. Ранее в этот же день Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден обсудит этот вопрос с премьером Великобритании Киром Стармером.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по России. В конце августа посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Storm Shadow для ударов по России. Без западных спутников и систем наведения этого сделать нельзя, уточнил Мирошник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт.