Москва, 11 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Новые регионы России не являются предметом переговоров по Украине, заявила 11 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что возвращение киевскому режиму воссоединённых с Россией в результате референдумов новых регионов якобы является требованием международного права.

«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, — читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — прокомментировала дипломат слова турецкого лидера.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главный вопрос в украинском конфликте — защита прав людей, а не обмен землями. Лавров также заявил, что Запад не хочет по-честному договариваться об урегулировании украинского конфликта и потому продолжает цепляться за ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского, уже набивший оскомину.

Президент Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.