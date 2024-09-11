МИД РФ заявил, что новые регионы не являются предметом переговоров
МИД РФ заявил, что новые регионы не являются предметом переговоров по Украине
Москва, 11 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Новые регионы России не являются предметом переговоров по Украине, заявила 11 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что возвращение киевскому режиму воссоединённых с Россией в результате референдумов новых регионов якобы является требованием международного права.
«Российские регионы являются территорией Российской Федерации, — читайте нашу Конституцию, — и предметом никаких переговоров не являются», — прокомментировала дипломат слова турецкого лидера.
Как передавало ИА Регнум, 9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главный вопрос в украинском конфликте — защита прав людей, а не обмен землями. Лавров также заявил, что Запад не хочет по-честному договариваться об урегулировании украинского конфликта и потому продолжает цепляться за ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского, уже набивший оскомину.
Президент Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.