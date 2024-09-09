Эр-Рияд, 9 сентября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Главный вопрос в украинском конфликте — защита прав людей, а не обмен землями, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Он призвал всех, кто проявляет интерес к содействию урегулированию, осмыслить главный аспект конфликта. По словам министра, речь идёт не о том, каким кругом и где собраться, а о том, что обсуждать.

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, это несерьёзно, потому что, ещё раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно и о которых пока вот конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает», — подчеркнул Лавров.

Так он ответил на вопрос о возможном проведении в Саудовской Аравии мирной конференции по Украине. Лавров добавил, что именно на защиту прав людей, на обсуждение этого аспекта должна быть направлена практическая работа, а о месте и времени переговоров договориться несложно.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров также заявил, что Запад не хочет по-честному договариваться об урегулировании украинского конфликта и потому продолжает цепляться за ультиматум главы киевского режима Владимира Зеленского, уже набивший оскомину.

Президент Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.

В июне на встрече с руководством МИД Путин в очередной раз заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.