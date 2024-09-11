Варшава, 11 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Разрешить Киеву применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России может Североатлантический альянс НАТО, а не отдельные страны блока. Об этом журналистам заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Defense Ministry / Globallookpress.com

«Президент Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своём выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — передаёт его слова «РИА Новости».

7 сентября газета The Washington Post написала, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сумел убедить союзников снять ограничения на удары украинских формирований западным оружием вглубь России. По словам авторов материала, этот «публичный тупик» стал свидетельством повышения ставок для главы киевского режима, так как украинские военнослужащие несут постоянные потери на линии боевого соприкосновения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены пересматривать позицию относительно ударов Вооружённых сил Украины вглубь территории России. В начале июня американские власти одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Она уточнила, что речь шла о прилегающих к Харьковской области районах.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по российской территории. Посол по особым поручения МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Strom Shadow для ударов по России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не оставит без ответа посягательства на российскую территорию. Западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации украинского конфликта, добавила дипломат.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад отказал главе киевского режима в разрешении бить вглубь территории России, оценив возможные риски.