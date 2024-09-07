Москва, 7 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Запад отказал главе киевского режима Владимиру Зеленскому в разрешении бить вглубь территории России, оценив возможные риски. Об этом 7 сентября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Несмотря на то что Зеленский предпринял все действия для того, чтобы в Рамштайне ему согласовали удары вглубь России, это не получилось. Потому что Запад реально взвешивает опасность того, что они уже подвели мир к грани», — процитировала его Lenta.ru.

Политик подчеркнул, что дозволение на дальние удары по РФ может привести к той степени конфронтации, которой нет в планах США. Американцы стремятся держать конфликт на уровне, при котором истощаются экономики Украины и России.

По словам Чепы, западные страны уже осознали, что многие события в рамках противостояния двух государств развиваются не по плану. Взвесив будущие риски, они, ожидаемо, отказали Зеленскому, заключил депутат.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября газета The Washington Post написала, что Зеленский не сумел убедить союзников снять ограничения на удары украинских формирований западным оружием вглубь России. По словам авторов статьи, этот «публичный тупик» является свидетельством повышения ставок для главы киевского режима, потому что украинские боевики несут постоянные потери на линии боевого соприкосновения.

4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не намерены пересматривать позицию относительно ударов Вооружённых сил Украины вглубь территории России. В начале июня американские власти одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России. Речь шла о прилегающих к Харьковской области районах.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны Запада используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по российской территории. В конце августа посол по особым поручения МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ неоднократно использовали американские ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Strom Shadow для ударов по России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что РФ не оставит без ответа посягательства на российскую территорию. Дипломат подчёркивала, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации украинского конфликта.