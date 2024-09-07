Вашингтон, 7 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не сумел убедить союзников снять ограничения на удары украинских формирований западным оружием вглубь российской территории. Об этом 6 сентября написала американская газета The Washington Post.

ИА Регнум

«Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, потому что главный военный сторонник Украины, США, не стали немедленно отменять свои ограничения на использование вооружений большей дальности», — говорится в публикации.

По словам авторов статьи, этот «публичный тупик» является свидетельством повышения ставок для главы киевского режима, потому что украинские боевики несут постоянные потери на линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса обсуждают варианты применения Киевом дальнобойных ракет. Генсек блока уточнил, что его «обрадовало» решение многих стран НАТО разрешить украинским формированиям такого рода удары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что попытки киевского режима атаковать территорию РФ западным оружием уже были. Он уточнил, что это показывает степень вовлечённости США в украинский конфликт. Представитель Кремля 4 сентября подтвердил, что украинские боевики уже наносят удары по российской территории американским оружием и намерены продолжать это делать.