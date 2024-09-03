Вашингтон, 4 сентября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не намерены пересматривать позицию относительно ударов Вооружённых сил Украины вглубь территории Российской Федерации. Об этом 3 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Defense Ministry/Global Look Press

«Что касается нашей политики… Ничего не поменялось, процесса изменений не происходит», — заявила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста о том, планируют ли США разрешить киевскому режиму наносить удары американским оружием вглубь РФ.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе предстоящего возможного визита в Нью-Йорк намерен встретиться с президентом США Джо Байденом, чтобы предпринять последнюю попытку добиться разрешения Вашингтона на удары вглубь российской территории. Авторы материала отметили, что больше подобных возможностей у Зеленского не будет, поскольку в ноябре Байден уходит в отставку.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа глава киевского режима выступил с очередным обращением к странам Запада с просьбой снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России. Свою речь он адресовал властям Германии, Франции, США и Британии.

Украинские войска и без официального разрешения со стороны западных кураторов используют поставляемое союзниками вооружение для ударов по российской территории. 31 августа посол по особым поручения Министерства иностранных дел РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник напомнил, что ВСУ неоднократно использовали американские оперативно-тактические ракеты ATACMS и крылатые ракеты французско-британского производства Strom Shadow для ударов по территории РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что РФ не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она также подчёркивала, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.