Курск, 14 августа, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных ВСУ в Курской области, следователи и криминалисты СК ведут работу с местными жителями, сообщила 14 августа пресс-служба Следственного комитета.

РИА Новости/Илья Питалев

Сотрудники СК собирают доказательства и фиксируют показания свидетелей, жители региона рассказывают, как им пришлось спешно покидать свои дома, сказано в сообщении.

«Помимо процессуальной стороны деятельности, связанной в том числе с признанием потерпевшими и фиксацией свидетельских показаний, особое внимание офицеры СК России уделяют вопросам юридического сопровождения и разрешения проблем социально-бытового характера, возникающих у жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома», — отметил СК.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что взятые в плен в Курской области боевики ВСУ признаются: они получили команду расстреливать мирных жителей региона в случае сопротивления. Она также отметила, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины.

Боевики ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской области, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман. Он рассказал, что из Суджанского района выехали 12 священников, при этом настоятель Богородице-Рождественского храма села Гуево иеромонах Симеон, несмотря на неоднократные призывы выехать, остался на временно оккупированной территории, и сейчас с ним нет связи.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек, сообщало Минобороны.

СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.