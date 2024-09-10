Анкара, 10 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Киев провёл переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России, пишет турецкая газета Aydinlik со ссылкой на источники.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

«Киевская администрация, которая, как выяснилось, сотрудничала с РПК/PYD для проведения тайных операций против ВС РФ в Сирии, теперь установила отношения с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», оккупировавшими Идлиб», — пишет издание.

По данным местных источников, в последние месяцы украинская делегация посетила Идлиб и встретилась с лидерами этой организации. Киев, который серьёзную нехватку военных в конфликте с Россией, «ищет новые подкрепления», отмечает газета.

«В этом контексте неудивительно, что Киев, который сначала опустошил свои собственные тюрьмы, а затем установил тесные отношения с террористической организацией РПK/PYD, обратился в HTS с той же целью», — говорится в статье.

Кроме того, утверждает издание, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам». Сообщается, что в обмен на их освобождение, террористам было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки киевским режимом террористов, которые воюют с войсками правительства и группой «Вагнер». Отмечалось, что в Бамако «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова о причастности Киева к нападению террористов, обернувшемуся войной.

Власти Нигера 6 августа также разорвали дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов. Власти африканской страны также заявили о намерении обратиться в Совбез ООН в связи с украинской агрессией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 9 августа заявила, что разрыв Нигером дипотношений с Украиной говорит о растущем понимании в Африке террористической сущности киевского режима. Дипломат уточнила, что Киев сделал сознательный выбор — помогать террористам в то время, когда мировое сообщество отстаивает необходимость бороться с этим злом.