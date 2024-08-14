Москва, 14 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Взятые в плен в Курской области боевики ВСУ признаются, что получили команду расстреливать мирных жителей региона в случае сопротивления, заявила 14 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Преступный режим просроченного Зеленского» продолжает демонстрировать свою истинную — неонацистскую — сущность, отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

«Укробандеровские вооруженные формирования без разбора ведут огонь по мирным жителям, пытающимся эвакуироваться из опасных районов, обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, занимаются откровенным мародёрством. Взятые в плен боевики ВСУ признаются, что получили команду в случае сопротивления со стороны мирных жителей безжалостно расстреливать всех на месте», — сказала официальный представитель МИД.

Захарова также отметила, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Крах насквозь прогнившего режима в Киеве, который держится на денежной подпитке Запада, — лишь вопрос времени, добавила она.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Противник, по данным на 14 августа, потерял до 2300 человек, сообщало Минобороны.

ВСУ ставили задачи дойти до Курска и Белгорода и расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, подразделения занимались мародёрством, рассказал ранее взятый в плен боец украинской армии.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.

Президент Владимир Путин в ходе совещания 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.