Курск, 11 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Военные российских подразделений освободили около 10 населённых пунктов в Курской области, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Прорыв на Курском фронте: ВСУ выбиты почти из десятка посёлков», — написал он в своём Telegram-канале.

Командир также добавил, что среди украинских бойцов есть пленные. По его словам, противник несёт большие потери на курском направлении, в связи с чем боевики ВСУ начинают осознавать, что удержать эту территорию им будет тяжело, заключил Алаудинов.

По данным Минобороны РФ на 10 сентября, с начала вторжения в Курскую область потери ВСУ превысили 11,8 тыс. бойцов. В числе уничтоженной техники 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.