Вашингтон, 11 сентября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Есть лидеры стран, которые смеются над кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом в ходе дебатов заявила его оппонент, кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

AP/TASS

«Я собираюсь сказать вам, что я путешествовала по миру в качестве вице-президента Соединённых Штатов, и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом», — отметила Харрис.

Она добавила, что общалась с представителями военного командования США и некоторые из тех, кто работал с Трампом, называли его «позором».

В ответ на слова Харрис экс-президент США заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал его кандидатуру. По его словам, Орбан заявил, что США нужен в качестве президента именно Трамп, поскольку его боялись другие страны, в том числе Китай.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе дебатов Харрис заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву. Ранее Трамп заявлял, что ему понадобилось бы не более суток для завершения украинского конфликта, если бы он был главой Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у кандидата в президенты США вряд ли есть «волшебная палочка» для столь быстрого решения конфликта на Украине.