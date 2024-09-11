Москва, 11 сентября, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предвыборные дебаты между кандидатами в президенты США от республиканцев и демократов — Дональдом Трампом и Камалой Харрис — шоу.

Michael Le Brecht II/Global Look Press

«Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова», — сказала дипломат во время эфира радио Sputnik, комментируя дебаты в США.

Помимо этого Захарова отметила, что «ей дико слышать, как два человека … реально обсуждают, как они будут наказывать весь мир и за что». По её словам, США сначала необходимо разобраться в своих делах, в том числе с ситуацией в Афганистане и Ираке.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября прошли теледебаты между Трампом и Харрис. В ходе них вице-президент США заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Также она отметила, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над экс-президентом, а американское военное командование его презирает.

В свою очередь Трамп заявил, что в случае победы в гонке закончит украинский конфликт, а также проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.