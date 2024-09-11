Орел, 11 сентября, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 11 сентября обнаружили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

Отмечается, что дежурными средствами ПВО нейтрализованы два БПЛА самолётного типа в небе над Орловской областью и по одному — в Белгородской и Курской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в семи областях Украины и в Киеве в ночь на 11 сентября прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены сработали в Черкасской и Кировоградской областях. Чуть позже тревогу объявили в Киевской области. Также сигнал включили в Черниговской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 144 беспилотника над девятью российскими регионами ночью 10 сентября. По данным Минобороны, уничтожено 72 беспилотника над территорией Брянской области, 20 — над Московской областью, 14 — над Курской областью, 13 — в Тульской области. Восемь дронов сбили над территорией Белгородской области, семь — над Калужской областью, пять — в Воронежской области, четыре — над Липецкой областью и один над территорией Орловской области.