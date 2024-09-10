Киев, 11 сентября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В семи областях Украины и в Киеве в ночь на 11 сентября прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Около 01:30 мск сирены сработали в Черкасской и Кировоградской областях. Через полчаса тревогу объявили в Киевской области. Также сигнал включили в Черниговской, Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября воздушную тревогу объявляли в Киеве и девяти областях Украины. Сирены предупредили об опасности с воздуха жителей Киева в 04:03 мск. В 04:15 сигналы включили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Российские подразделения атакуют объекты оборонной промышленности, энергетики и управления. В связи с этим на территории украинских регионов ежедневно объявляется воздушная тревога.