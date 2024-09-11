Вашингтон, 11 сентября, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах», если победу на выборах одержит действующий вице-президент Камала Харрис. Ситуация с наплывом нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки будет неконтролируемая, заявил кандидат-республиканец Дональд Трамп в ходе теледебатов 10 сентября на телеканале ABC News.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«США превратятся в Венесуэлу на стероидах», — предрёк Трамп.

Бывший президент добавил, что с приходом к власти Харрис у США не будет даже шанса на успех.

Как сообщало ИА Регнум, Камала Харрис заявила, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским незадолго до начала российской спецоперации рассказала ему подробности информации, добытой американской разведкой.

У США появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства в случае победы на выборах президента Дональда Трампа, заявил миллиардер Илон Маск.

Предвыборная кампания в США фактически превратилась в адское шоу и Хеллоуин, так как в ней используются соответствующие образы, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.