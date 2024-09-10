Вашингтон, 10 сентября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. США быстро банкротятся, процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны. Об этом в интервью подкасту All-In заявил американский предприниматель Илон Маск.

IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

По мнению миллиардера, у США появится возможность провести своего рода исключительно редкое дерегулирование и сокращение размера правительства в случае победы на выборах президента страны экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

«Если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится… Бюджет министерства обороны — это очень большой бюджет», — констатировал Маск.

Он уточнил, что годовой бюджет Пентагона составил 1 трлн долларов, а процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонную смету доходов и расходов.

Как передавало ИА Регнум, по мнению Маска, американцев ждёт массовый голод, а США как государство и вовсе прекратят своё существование, если кандидат в президенты от демократов Камала Харрис последует своим предвыборным обещаниям, в частности ограничит цены на продукты питания.

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $35 трлн. В январе он превысил отметку в $34 трлн. По прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что достижение госдолга страны критической отметки в $35 трлн делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, властям США нужно предпринимать какие-то действия.