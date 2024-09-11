Вашингтон, 11 сентября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским незадолго до начала российской спецоперации рассказала ему подробности информации, добытой американской разведкой.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Политик не отрицала, что встречалась с Зеленским.

«Я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя», — призналась Харрис в ходе дебатов с Трампом 10 сентября.

При этом Камала Харрис не стала уточнять конкретные факты и информацию.

Как сообщало ИА Регнум, Камала Харрис в ходе дебатов обвинила Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю. Она заявила, что он начал их продавать, чтобы помочь КНР улучшить и модернизировать свои вооружённые силы.

Она подчеркнула, что США важно победить в технологической гонке с Китаем.

В свою очередь Трамп отверг обвинения. По его словам, Соединённые Штаты «почти не производят чипы» из-за политики Демократической партии.

В Кремле не планируют смотреть теледебаты Харрис с Трампом, заявил 10 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.