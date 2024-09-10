Москва, 10 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В Кремле не планируют смотреть теледебаты действующего вице-президента США Камалы Харрис с кандидатом на пост американского лидера Дональдом Трампом, заявил 10 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Annabelle Gordon/Global Look Press

«Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то — это не наше дело, это дело американских избирателей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дебаты кандидатов в президенты США от демократов и республиканцев состоятся 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания). Организатором выступает телекомпания ABC. Они продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, вести их будут два сидящих модератора, ведущие телекомпании Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Вопросы политикам смогут задавать только модераторы, вопросы друг другу оппоненты задавать не смогут, зрителей в зал не допустят.

Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис в августе и привлёк бывшую конгрессвумен от демократов Талси Габбард, которая принимала участие в предвыборной гонке в 2020 году. Политик пригласил Габбард в своё поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы она помогла в отработке некоторых вопросов, которые могут быть заданы ему в ходе дебатов.

Харрис 9 сентября заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом.

Как передавало ИА Регнум, выборы главы государства состоятся в США 5 ноября. Изначально от демократов на них планировали выдвинуть Джо Байдена, но после провального выступления на июньских дебатах с Трампом действующий президент страны принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис, её официально утвердили кандидатом в президенты США на съезде Демпартии в Чикаго.