Филадельфия, США, 11 сентября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на пост американского лидера Камала Харрис 10 сентября в ходе дебатов обвинила экс-главу Белого дома, кандидата от республиканцев Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю.

ИА Регнум Харрис, Трамп

«Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооружённые силы. По сути, он продал нас», — заявила Харрис.

Она подчеркнула, что США важно победить в технологической гонке с КНР.

В свою очередь Трамп отверг обвинения. По его словам, Соединённые Штаты «почти не производят чипы» из-за политики Демократической партии.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле министр торговли США Джина Раймондо заявила, что США опережают Китай по производству качественных микрочипов. Принятые американским руководством ограничения по поставкам микрочипов в Китай показывают свою эффективность. При этом из-за того, что Соединённые Штаты используют большинство микрочипов, производимых на Тайване, потенциальный конфликт является угрозой для США, пояснила она.

По данным Федеральной статистической службы Соединённых Штатов, санкционная война против КНР привела к тому, что американские предприятия сократили поставки оборудования для чипов в Китай в 2,3 раза всего за несколько месяцев. В ноябре 2022 году экспорт обвалился до $246 млн из-за введения Вашингтоном первого этапа ограничений на вывоз чипов и оборудования в КНР. В октябре 2023 года Пекин нарастил закупки до максимального уровня, которого не наблюдалось с 2021 года, но уже в феврале 2024 года произошло новое резкое падение экспорта оборудования из США. Его объём поставок снизился до $226 млн.