Вашингтон, 9 сентября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Заявление о готовности к теледебатам с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом сделала действующий вице-президент страны Камала Харрис, являющаяся кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии. Об этом 8 сентября сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Gage Skidmore Камала Харрис

Уточняется, что Харрис, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о готовности к теледебатам с Трампом, заявила, что она готова, и подняла вверх большой палец.

Дебаты кандидатов в президенты США от демократов и республиканцев состоятся 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания). Организатором выступает телекомпания ABC.

Ранее ИА Регнум сообщало, что телекомпания ABC утвердила окончательные условия теледебатов Харрис и Трампа. В условиях дебатов оговорены все правила — от порядка взаимодействия кандидатов на пост главы государства с членами их избирательных штабов во время трансляции и до правил работы микрофонов, которые пришлось согласовывать отдельно, так как именно они вызвали больше всего возражений.

Дебаты продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами, вести их будут два сидящих модератора, ведущие телекомпании Дэвид Мьюир и Линси Дэвис. Вопросы политикам смогут задавать только модераторы, вопросы друг другу оппоненты задавать не смогут, зрителей в зал не допустят.

Трамп начал подготовку к дебатам с Харрис в августе и привлёк бывшую конгрессвумен от демократов Талси Габбард, которая принимала участие в предвыборной гонке в 2020 году. Политик пригласил Габбард в своё поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы она помогла в отработке некоторых вопросов, которые могут быть заданы ему в ходе дебатов.

Трамп заявлял, что хотел бы провести три раунда предвыборных дебатов с Харрис. Первый из них политик запланировал на 4 сентября на телеканале Fox News. Вторые дебаты предполагалось провести на площадке телеканала ABC, а третий раунд дебатов организует телеканал NBC. Харрис подтвердила согласие на участие только в дебатах 10 сентября, от двух других раундов она отказалась.