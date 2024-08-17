Вашингтон, 17 августа, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Подготовку к предвыборным дебатам с кандидатом на пост президента США от демократов Камалой Харрис начал её политический оппонент от республиканцев Дональд Трамп. Об этом 16 августа сообщило издание The New York Times.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

Отмечается, что для подготовки к дебатам с действующим вице-президентом США Трамп привлёк бывшую конгрессвумен от демократов Талси Габбард, которая принимала участие в предвыборной гонке в 2020 году. Трамп пригласил Габбарт в своё поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы помочь в отработке некоторых вопросов, которые могут быть заданы ему в ходе дебатов.

«Бывший президент Дональд Трамп начал подготовку к его дебатам с вице-президентом Камалой Харрис и пригласил бывшую конгрессвумен от демократов Талси Габбард помочь ему отточить его атаки на недавней тренировке в его частном клубе и дома, в Мар-а-Лаго», — уточняет издание.

При этом представитель Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что экс-президенту не требуется подготовка к дебатам, но он продолжит проводить встречи «с уважаемыми советниками по политике и эффективными специалистами в области коммуникации». В число таких советников вошла и Талси Габбард, одержавшая верх над Камалой Харрис на дебатах в 2020 году.

Кроме того, политик попросил своих помощников выступить модераторами. Как утверждает издание, Трамп в этом году уже потратил больше времени на подготовку к дебатам, чем в 2016 и 2020 году.

Предвыборные дебаты Харрис и Трампа назначены на 10 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания), их модератором выступит телеканал ABC.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис намерена изменить в стране систему уголовного правосудия, отменив возможность освобождения под залог.

Согласно июльскому опросу компании YouGov для издания Times, 30% американцев полагают, что страна не готова к женщине-президенту. При этом противоположного мнения придерживаются 54% опрошенных. По оставшимся 16% респондентов результаты не приводились.