Москва, 10 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Киев отказался от предложения Турции не наносить удары по объектам атомной энергетики. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«Турция в своё время предложила не наносить удары по объектам атомной энергетики, Украина от этого отказалась», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа из-за прилёта беспилотника ВСУ на ЗАЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). 17 августа украинский беспилотник сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

В конце августа глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы дать независимую оценку ситуации вокруг Курской АЭС. Он сообщил, что видел следы ударов БПЛА при осмотре территории станции, и выразил серьёзные опасения по поводу близость боёв к ядерному объекту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Гросси прекрасно понимает, кто наносит удар по станции. По словам представителя Кремля, вина Киева в нагнетании ядерной угрозы очевидна.