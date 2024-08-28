Москва, 28 августа, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси видел результаты ударов украинской армии по Курской АЭС и оценил угрозу ядерного инцидента, связанную с действиями Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 августа журналистам.

Lev Radin/Global Look Press Рафаэль Гросси

«Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается», — отметил представитель Кремля.

По его словам, МАГАТЭ не говорит, кто виновен в ударах по станции, ссылаясь на отсутствие таких полномочий, и причины этого понятны. Но в данном случае всё настолько ясно, что никаких вопросов уже не осталось.

Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна, подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть территорию Курской АЭС и дать «независимую оценку» ситуации вокруг станции. Ранее он заявил, что внимательно следит за повышением военной активности и обстановкой в районе АЭС.

В Курчатове Гросси заявил журналистам, что видел следы от атак украинских дронов, когда осматривал территорию атомной электростанции. Он отметил, что Курская АЭС работает в режиме, «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия, которые идут совсем неподалёку.

Глава МАГАТЭ добавил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента, из-за чего он и прибыл на станцию. Гросси назвал преувеличением сравнение Курской и Чернобыльской АЭС, но отметил, что реакторы на обеих станциях одного типа, не имеющего специальной защиты.