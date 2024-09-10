Вашингтон, 10 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Всё больше украинцев поддерживают идею проведения мирных переговоров с Россией для завершения конфликта. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

По словам одного из украинских командиров, люди на Украине и в странах Запада устали от конфликта. В публикации отметили, что, по данным опроса общественного мнения, всё больше мирных жителей хотят, чтобы Украина и Россия прекратили противостояние и сели за стол переговоров. Авторы материала пояснили, что украинцы готовы принять невыгодный для них мир, только бы не быть отправленными на фронт.

При этом в публикации указано, что украинские военнослужащие пока выступают против переговоров. По данным СМИ, 15% бойцов ВСУ готовы к вооруженному протесту в том случае, если власти согласятся на подписание невыгодного договора с Москвой.

31 июля американская газета The New York Times также отметила, что всё больше жителей Украины поддерживают идею мирных переговоров с Россией. В середине июля одно из украинских СМИ провело опрос, согласно которому проведение мирных переговоров поддерживают 44% жителей Украины.

Советник офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией «на основе международного права». Такие переговоры предполагают концепцию, включающую в себя территориальную целостность и суверенитет государства, добавил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что представители киевского режима делают крайне противоречивые заявления о возможных переговорах. Помимо этого, представитель Кремля напоминал о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и установленном им запрете на диалог с Москвой. Пресс-секретарь напомнил, что Россия открыта к переговорному процессу.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Согласно им, киевский режим должен отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.