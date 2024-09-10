Вашингтон, 10 сентября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по теме поставок западного оружия Украине. Встреча пройдёт 13 сентября, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

В Telegram-канале он уточнил, что заседание СБ ООН по поставкам оружия Запада Украине намечено на 17:00 мск.

Во вторник, 10 сентября, Совбез ООН рассмотрит гуманитарные аспекты украинской ситуации, добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход СВО. Поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава государства также заявлял, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.

Путин 5 июня заявил, что конфликт на Украине завершится в течение двух-трёх месяцев, если ей перестанут поставлять вооружения.