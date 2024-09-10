Москва, 10 сентября, 2024, 04:11 — ИА Регнум. В Раменском городском округе ночью 10 сентября подразделения противовоздушной обороны сбили ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Информации о пострадавших или повреждённых объектах нет. Собянин уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего на подлёте к Москве ночью 10 сентября уничтожили уже 10 вражеских дронов.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью за несколько часов ночью 10 сентября силы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 беспилотников самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Липецкой области ночью 10 сентября в небе над тремя районами были уничтожены вражеские беспилотники, написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.