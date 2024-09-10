Брянск, 10 сентября, 2024, 03:37 — ИА Регнум. Над Брянской областью за несколько часов ночью 10 сентября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотников самолётного типа ВСУ. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Все цели были обнаружены и сбиты, заверил Богомаз. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах.

Как сообщало ИА Регнум, в Липецкой области ночью 10 сентября в небе над тремя районами были уничтожены вражеские беспилотники, написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

В ночь на 10 сентября в городском округе Люберцы средствами ПВО была отбита атака беспилотника, который двигался в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.