Липецк, 10 сентября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. В Липецкой области ночью 10 сентября в небе над тремя районами были уничтожены вражеские беспилотники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Глава области уточнил, что украинские дроны были сбиты над Елецким районом, Липецким и Воловским муниципальными округами.

На месте падения обломков беспилотников работают представители спецслужб.

Артамонов добавил, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе отражения массированной атаки ВСУ ночью 10 сентября в небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны за час уничтожили 21 вражеский беспилотник самолётного типа, заявил губернатор Александр Богомаз.

В ночь на 10 сентября в городском округе Люберцы средствами ПВО была отбита атака беспилотника, который двигался в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.