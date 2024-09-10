Москва, 10 сентября, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Ночью 10 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё два вражеских беспилотника, которые держали курс на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он уточнил, что очередные дроны ВСУ были сбиты в городском округе Домодедово.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают представители экстренных служб.

За ночь 10 сентября на подлёте к Москве силы ПВО уничтожили уже девять беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, над Брянской областью за несколько часов ночью 10 сентября силы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 беспилотников самолётного типа ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Липецкой области ночью 10 сентября в небе над тремя районами были уничтожены вражеские беспилотники, написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.