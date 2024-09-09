США, 10 сентября, 2024, 01:36 — ИА Регнум. В США арестовали жителя штата Массачусетс Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций против России. Об этом указали в судебных материалах.

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Утверждается, что постоянно проживающий в США Бхамбхани сотрудничал с гражданином РФ, перепродававшим лазерное оборудование. По материалам дела, с 2015 по 2021 год оно поставлялось дочерней компании «Росатома» в России.

Американца арестовали 9 сентября. В суде Бхамбхани не признал вину. Его освободили под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА Регнум, в августе гражданина Венгрии Бенсе Хорвата арестовали в США за нарушение экспортного законодательства. Его обвинили в закупке американских радиостанций военного образца для якобы их последующей переправки в Россию. Хорват в рамках сговора якобы приобрёл 200 радиостанций военного назначения и намеревался экспортировать их в Россию. Таможенники и пограничники США задержали партию, не допустив попадания радиостанций к конечным пользователям. Предварительно, гражданин Венгрии собирался переправлять электронику через филиалы в Латвии, Испании и других странах.

В июле в Нью-Йорке озвучили решение суда в отношении гражданина России Максима Марченко, обвиняемого в незаконной закупке и контрабанде в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Его приговорили к 36 месяцам тюрьмы и к такому же сроку под надзором.