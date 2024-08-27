Вашингтон, 27 августа, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Гражданина Венгрии Бенсе Хорвата арестовали в США за нарушение экспортного законодательства. Его обвинили в закупке американских радиостанций военного образца для якобы их последующей переправки в Россию. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба минюста США.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

Хорват был задержан 23 августа по прибытии в аэропорт Сан-Франциско (штат Калифорния).

Утверждается, что Хорват в рамках сговора приобрёл 200 радиостанций военного назначения и намеревался экспортировать их в Россию. Таможенники и пограничники США задержали партию, не допустив попадания радиостанций к конечным пользователям. Предварительно, гражданин Венгрии собирался переправлять электронику через филиалы в Латвии, Испании и других странах.

Как передавало ИА Регнум, гражданина Латвии Олега Чистякова экстрадировали в США, где его обвиняли в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию. Он предстал перед судом в штате Канзас. Чистяков является третьим фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он вступил в сговор с двумя гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Робертсоном с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования российским компаниям. Чистякову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 1 млн долларов.

В июле в Нью-Йорке озвучили решение суда в отношении гражданина России Максима Марченко, обвиняемого в незаконной закупке и контрабанде в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Его приговорили к 36 месяцам тюрьмы и к такому же сроку под надзором.