Нью-Йорк, США, 18 июля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Суд в Нью-Йорке озвучил приговор гражданину России Максиму Марченко, обвиняемому в незаконной закупке и контрабанде в РФ американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщил журналистам представитель суда.

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Марченко приговорили к 36 месяцам тюрьмы и к такому же сроку под надзором.

Адвокат Марченко Керри Лоуренс рассказал представителям СМИ, что апелляцию защита подавать не будет. Ранее предполагалось, что максимальное наказание по всем статьям может составить 100 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 51-летний Максим Марченко признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения.

18 сентября минюст США проинформировал об аресте Марченко за участие в закупках американской микроэлектроники двойного назначения в обход санкций. Утверждалось, что гражданин России вместе с двумя предполагаемыми сообщниками закупал для конечных потребителей в России крупные партии OLED-микродисплеев. Данная электроника могла использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Закупки на сумму 1,6 млн долларов производились через подставные компании.