Брянск, 10 сентября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают массированную атаку Брянской области, начатую вечером 9 сентября. Российские средства ПВО отражают все попытки ВСУ атаковать регион беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

По заверению Богомаза, ночью 10 сентября ведётся работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Других подробностей губернатор не написал, призвав население соблюдать необходимые меры безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО были обнаружены и уничтожены три вражеских беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью.

Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы получили ранения в ходе повторной атаки украинских дронов-камикадзе на село Курковичи Брянской области.

Ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России 20 БПЛА. Наибольшее количество было уничтожено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.