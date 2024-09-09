Силы ПВО отражают в Брянской области массированную атаку ВСУ
Богомаз: силы ПВО отражают в Брянской области массированную атаку ВСУ
Брянск, 10 сентября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают массированную атаку Брянской области, начатую вечером 9 сентября. Российские средства ПВО отражают все попытки ВСУ атаковать регион беспилотниками. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
По заверению Богомаза, ночью 10 сентября ведётся работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей.
Других подробностей губернатор не написал, призвав население соблюдать необходимые меры безопасности.
Как сообщало ИА Регнум, силами ПВО были обнаружены и уничтожены три вражеских беспилотника самолётного типа в небе над Брянской областью.
Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы получили ранения в ходе повторной атаки украинских дронов-камикадзе на село Курковичи Брянской области.
Ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России 20 БПЛА. Наибольшее количество было уничтожено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.