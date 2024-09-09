В Брянской области силы ПВО ликвидировали три беспилотника ВСУ
Богомаз: в Брянской области силы ПВО ликвидировали три беспилотника ВСУ
Брянск, 9 сентября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. В Брянской области вечером 9 сентября была пресечена попытка атаки украинских боевиков.
По информации губернатора региона Александра Богомаза, силами ПВО были обнаружены и уничтожены три вражеских беспилотника самолётного типа.
«Пострадавших и разрушений нет», — написал в Telegram-канале Богомаз.
Оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков.
Как сообщало ИА Регнум, до трёх человек увеличилось количество пострадавших при обстреле со стороны украинских боевиков села Грузское Борисовского района Белгородской области, уточнил 9 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вооружённые силы России ударом авиабомбы уничтожили командный пункт ВСУ в населённом пункте Грушёвка Харьковской области.