Стародубский район, Брянская область, 28 августа, 2024, 00:02 — ИА Регнум. Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, водитель и сотрудник пожарно-спасательной службы получили ранения в ходе повторной атаки украинских дронов-камикадзе на село Курковичи Брянской области. Об этом 27 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон ВСУ

«Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий украинские террористы повторно атаковали населённый пункт, где глава муниципального образования Александр Владимирович Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчёта ликвидировали возгорание и предотвращали угрозу распространения огня на другие домовладения», — уточнил Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что возгорание жилого домовладения с угрозой распространения огня на другие дома возникло после первой атаки вражеского дрона и сброса взрывного устройства.

К месту происшествия прибыли руководитель муниципалитета и пожарно-спасательный расчёт. Раненых в результате повторной атаки доставили в районную больницу.

Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание, заключил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 августа в Брянской области российские военные отразили удар беспилотного летательного аппарата украинской армии. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Всего ночью 26 августа сбили в небе над семью регионами России 20 БПЛА. Наибольшее количество было уничтожено в Саратовской области — девять. Ещё три беспилотника военные смогли нейтрализовать в Курской области. Кроме того, в Белгородской, Брянской и Тульской областях Вооружённые силы России поразили по два БПЛА, а в Орловской и Рязанской — по одному.