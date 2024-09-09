Москва, 9 сентября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Российским военнослужащим, военным пенсионерам и членам их семей возместят расходы за использование личного автомобиля в командировках и отпусках. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Военные и уволенные в запас, а также члены их семей вправе рассчитывать на такую компенсацию в соответствии с законом «О статусе военнослужащих». Ранее расходы им возмещали только за поездки в поезде или на самолёте при предоставлении проездных документов. Процедура компенсации за использование личного транспорта не регламентировалась.

Порядок возмещения расходов определят МВД, Минобороны и другие федеральные органы власти, где предусмотрена военная служба.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» у учеников школы №20 им. Героев Отечества в Кызыле назвал поддержку участников спецоперации залогом будущих побед.

В конце июля российский лидер подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые заключат контракт с Министерством обороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок один год и более. При этом выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года.