Москва, 9 сентября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Традиционный урок «Разговоры о важном», прошедший 9 сентября в школах и колледжах России, посвятили истории государственного информационного агентства ТАСС.

Артем Геодакян/ТАСС

Федеральным спикером занятия стал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который ответил на вопросы школьников и студентов со всей страны. Он рассказал детям и молодёжи, для чего нужно государственное информационное агентство, какие задачи стоят перед ТАСС, а также о способах и методах определения достоверности информации.

Кондрашов также подчеркнул, что самой важной информацией для современного общества является та, что влияет на жизнь каждого человека.

«Самая важная информация — та, что помогает людям, принимающим решение в нашей стране, не ошибиться с принимаемыми решениями», — подчеркнул гендиректор ТАСС.

Звезда телесериала «Плакса» Ника Жукова, в свою очередь, записала новое видео к этому занятию. Она рассказала о том, как создавалось самое крупное информационное агентство нашей страны.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября в школах и колледжах по всей стране состоялось первое в новом учебном году занятие из цикла «Разговоры о важном». На уроке «Образ будущего. Ко Дню знаний» школьники и студенты поговорили о будущем России. Открытый урок в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле провёл президент России Владимир Путин. В рамках беседы с учениками он затронул темы, связанные с проведением специальной военной операции, и ответил на вопросы учеников.

Занятия цикла «Разговоры о важном» проводятся в образовательных организациях с 5 сентября 2022 года. В рамках классных часов молодёжь может обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем. «Разговоры о важном» призваны развивать в обучающихся ценностное отношение к России, её истории, культуре. Беседы затрагивают также вопросы семейных ценностей и волонтёрства.