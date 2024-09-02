Москва, 2 сентября, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Первое в новом учебном году занятие из цикла «Разговоры о важном» состоялось 2 сентября в школах и колледжах России. На уроке «Образ будущего. Ко Дню знаний» школьники и студенты колледжей поговорили о будущем страны. Об этом сообщили в департаменте международного сотрудничества и связей с общественностью.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«Одной из ключевых тем обсуждения стало понимание того, что знания и опыт, образование и труд — это фундамент, на котором строится будущее», — отметили в пресс-службе ведомства.

Школьники и студенты отметили центральную роль образования в подготовке ко взрослой жизни. В процессе обучения появляются не только необходимые навыки, но и формируется личность, проявляются способности к анализу и критическому мышлению.

Педагоги в своих выступлениях подчеркнули важность применения полученных знаний на практике. Полученный учениками опыт помогает находить необходимые решения в реальных условиях и влиять на окружающий мир.

В заключение обучающиеся и учителя пришли к тому, что каждый в результате делает вклад в общее будущее страны. Повлиять на жизнь общества может каждое решение и каждый шаг. Молодёжи уже сейчас необходимо осознать свою ответственность и активно участвовать в общественной жизни, так как её представители позднее станут лидерами в различных сферах и будут развивать государство.

Занятия цикла «Разговоры о важном» проводятся в образовательных организациях с 5 сентября 2022 года. В рамках классных часов молодёжь может обсудить волнующие, интересные, содержательные темы со своим классным руководителем.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин провёл открытый урок «Разговор о важном» в средней общеобразовательной школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. В рамках беседы с учениками он затронул темы, связанные с проведением специальной военной операции, и ответил на вопросы учеников.