Москва, 9 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о подходящем моменте для начала переговоров с Россией — не более чем уловка, полагает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Carsten Koall/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

По словам парламентария, Шольц — это пробный шар, которым Запад пытается прощупать почву для возможных переговоров по Украине, а затем потребовать уступок. Именно уступки со стороны Москвы, а не переговоры нужны Западу.

«Иного пути по Украине Запад не видит, и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку», — сказал Белик «РИА Новости» 9 сентября.

Он добавил, что корпорации США, зарабатывающие миллиарды долларов на поставках оружия, не заинтересованы в мирных переговорах. Европа — американский вассал, не смеющий раскрывать рот. Переговоры нужны только Украине, однако её Запад слушать не будет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в телеинтервью Шольц выступил за начало дискуссий, которые ускорят завершение вооружённого конфликта на Украине. По его словам, нужна новая мирная конференция с участием России.

В материале La Repubblica от 9 сентября говорится, что план урегулирования конфликта на Украине, который готовит Шольц, не исключает передачу России части украинских территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Шольца по Украине, заявил, что очертания урегулирования мирными средствами пока не прослеживаются.

Президент Владимир Путин, выступая 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что Россия готова к переговорам, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. Он напомнил, что соответствующие документы ранее были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле.