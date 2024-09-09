Москва, 9 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что сейчас подходящий момент для урегулирования военного конфликта на Украине, а также о необходимости расследования подрыва «Северных потоков».

Михаил Метцель/РИА Новости

Представитель Кремля согласился с тем, что теракт и диверсия на трубопроводах должны быть расследованы.

Что касается урегулирования конфликта на Украине, уточнил Песков, то мирными средствами очертания фактически пока не прослеживаются.

«Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим заявлений той стороны, которая дирижирует всем этим процессом и всем коллективным Западом», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как стало известно, что Украина была причастна к подрыву трубопроводов.

В этом же телеинтервью канцлер ФРГ заявил, что пора приступить к обсуждению темы завершения вооружённого конфликта на Украине. Он отметил, что нужен новый саммит с участием России.

Источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии, позднее уточнил, что план урегулирования конфликта на Украине, который готовит Олаф Шольц, не исключает передачу России части украинских территорий.