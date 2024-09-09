Берлин, 9 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. План урегулирования конфликта на Украине, который готовит немецкий канцлер Олаф Шольц, не исключает передачу России части украинских территорий. Об этом пишет 9 сентября газета La Repubblica, ссылаясь на источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

Boris Roessler/Global Look Press

Шольц и его сторонники, говорится в материале, уже работают над своего рода «третьими Минскими соглашениями». Разыграв «украинскую карту», канцлер рассчитывает укрепить собственные позиции после неудач на региональных и европейских выборах. Оппозиционный Христианско-демократический союз также подталкивает политика к попыткам завершить украинский конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в телеинтервью Шольц заявил, что пора приступить к обсуждению темы завершения вооружённого конфликта на Украине. Он отметил, что нужен новый саммит с участием России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 7 сентября, что работает над новой дорожной картой по Украине, которую намерен представить кандидатам в президенты США и лидерам стран «Группы семи» (G7). По его словам, план будет готов в ноябре.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня снова заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.