Стокгольм, 9 сентября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Аэропорт Стокгольма Арланда перестал принимать рейсы на 2,5 часа в ночь на 9 сентября из-за замеченных беспилотников. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

Stina Stjernkvist/Tt/Global Look Press

Отмечается, что пять самолётов были перенаправлены в другие аэропорты королевства, а сам аэропорт был закрыт на несколько часов.

По данным управления гражданской авиации Швеции, всего над столичным аэропортом были замечены четыре беспилотника. Местная полиция начала расследование по факту диверсии и нарушения охранного законодательства.

При этом ни газета, ни управление не уточняют, были ли сбиты беспилотники или они покинули воздушное пространство аэропорта Арланда.

Как передавало ИА Регнум, до этого британская газета The Financial Times писала, что НАТО планирует использовать Швецию, если будет конфликт с Россией. По информации неназванного источника издания, территория королевства хорошо подходит в качестве логистического хаба для переброски сил альянса в Прибалтику.

9 июля министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна в составе НАТО будет подчиняться штаб-квартире альянса, находящейся в американском Норфолке.